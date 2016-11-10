В Барселоне участились случаи отсутствия намордника или поводка у собак бойцовских пород

По данным Городской гвардии, в период с января по сентябрь полиция возбудила 1 710 дел о нарушениях, связанных с содержанием домашних животных, против 1 417 за весь прошлый год. Как говорилось выше, 489 из них были связаны с собаками, представляющими потенциальную опасность, а еще 165 – с владением животными бойцовских пород без соответствующей лицензии. Кроме того, 147 дел было возбуждено в связи с отсутствием у потенциально опасных собак микрочипа или их внесением в реестр Еще 297 нарушений аналогичного характера было связано с прочими домашними животными. Во всех вышеозначенных категориях число жалоб по сравнению с 2015 годом заметно возросло. Единственным на данный момент исключением стали выданные в момент штрафы за оставление экскрементов животных в общественных пространствах: за весь прошлый год было составлено 66 протоколов, а за первые девять месяцев текущего – 55.