В 76 вагонах метро Барселоны обнаружили асбест

Транспортная компания Барселоны (TMB) получила результаты проверки по 185 вагонам метро серий 3000 и 4000. В 76 вагонах было обнаружено производное асбеста. Сообщается, что концентрация вещества незначительна, оно надёжно защищено и не представляет опасности ни для пассажиров, ни для работников.

Анализы были проведены в 185 из 210 вагонов серий 3000 и 4000, после того как несколько недель назад в трёх из них выявили присутствие асбеста, который признан токсичным веществом. Проверке подвергли самые старые составы.

В 12 вагонах серии 2000, которые были изготовлены в 1996 и введены в эксплуатацию в 1997, признаков асбеста не обнаружено. Также планируется взять пробы и в остальных вагонах этой серии 1992 года выпуска.

Данные о присутствии в битумной краске веществ, содержащих асбест, были переданы в комитет по безопасности и здоровью.

В понедельник также начались медицинские осмотры для персонала метро, который потенциально мог быть подвержен воздействию канцерогена.