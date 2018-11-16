В Мелилье учительница получила огнестрельное ранение по дороге в школу

Преподавательница Института среднего образования Rusadir, расположенного на окраине Мелильи, получила огнестрельное ранение по дороге на работу.
В учительницу стреляли дробью. Предположительно выстрел был совершён из окна одного из жилых домов, расположенных рядом со школой.
Несколько профессиональных объединений, а также представители политических партий, в том числе Социалистической рабочей партии Испании и партии Ciudadanos, осудили агрессию в отношении работницы сферы образования. Они призвали в кратчайшие сроки провести расследование и привлечь виновных к ответственности.Темы: Происшествия