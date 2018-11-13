Три человека погибли при взрыве на пиротехническом складе в провинции Гранада

На складе на пиротехнической фабрике в Гуадиксе (провинция Гранада) погибли три человека, сообщают испанские информагентства.
Взрыв был такой силы, что его почувствовали на территории всего муниципалитета.
В момент взрыва на фабрике находились шесть человек, трое из которых погибли.
Фабрика была основана в 1889 году и занималась производством пиротехнических изделий с аудиовизуальным эффектом. Примечательно, что в 2004 году здесь уже прогремел взрыв, в результате которого погибли двое - мужчина и женщина.
Глава Андалусии Сусана Диас принесла сооблезнования родственникам погибщих.Темы: Происшествия Гранада