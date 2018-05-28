У берегов Испании за несколько дней спасли 500 нелегалов

Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на Al Jazeera. Спасательные службы страны заявили о том, что спасательные операции проходили в оба выходных дня: в субботу, 26 мая, из воды было извлечено 293 человека, в воскресенье, 27 мая, — 243 человека. Все они потерпели бедствия, используя для путешествия недостаточно качественные суда.

Напомним, морской маршрут между Северной Африкой и Испанией является одним из наиболее популярных путей, по которым беженцы пытаются проникнуть на территорию ЕС. В 2018 году миграционные службы страны спасли 6 тыс. 872 человека, потерпевших бедствие во время незаконной попытки пересечь границы. 218 человек погибли.