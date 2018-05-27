Цыганская свадьба оставила испанский ресторан без выручки

Молодожены с размахом отметили свадьбу в одном из ресторанов в испанском муниципалитете Виверо (провинция Луго, автономное сообщество Галисия), пригласив на нее 200 человек, однако когда хозяева заведения предъявили счет, выяснилось, что платить некому.