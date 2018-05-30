Руководители фонда Afal похитили у больных Альцгеймером 8,5 млн евро

Прокуратура Мадрида представила заключение по делу о мошенничестве в фонде Afal, руководство которого незаконным образом завладело 8,5 млн евро.

Как отмечается в тексте документа, руководители организации перечисляли деньги на личные счета и счета третьих фирм, пользуясь тем, что у некоторых больных не было родственников или они не заботились о состоянии пожилых людей.

В качестве обвиняемых по делу проходят директор фонда Хайме Конде, Бланка Клавихо, которая к настоящему времени скончалась, и её супруг Рафаэль Нуньес. Прокуратура просит для них по 30 месяцев тюремного заключения. Они распоряжались имуществом некоторых пациентов и имели доступ к их счетам. Кроме того, на имя пациентов оформлялись страховки, в которых бенефициаром, при отсутствии законных наследников, числился фонд Afal.

Часть средств должна была пойти на строительство элитного дома престарелых в Паракуэльос-де-Харама (Мадрид), на котором фонд планировал заработать ещё более крупные суммы.

Волонтёрам организации Хуану Антонио Фернандесу и Марии Эухении Хамес грозит 21 и 12 месяцев тюремного заключения, соответственно. Самый большой срок обвинение запросило для юриста фонда Мерседес Диас - 5 лет тюрьмы.