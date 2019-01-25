Таксисты Барселоны прекратили забастовку

Утром 24 января автомобили такси покинули проспект Гран-Виа-де-лес-Кортс-Каталанс в Барселоне, который был заблокирован на протяжении шести дней.
Решение прекратить забастовку было принято путём голосования, которое состоялось днём ранее на площади Каталонии. Своё мнение выразили около 4700 водителей, 2508 из которых проголосовали за прекращение акции.
Цель забастовки заключалась в том, чтобы оказать давление на Департамент по территории и устойчивости по вопросам, связанным с регулированием деятельности компаний Uber и Cabify, которые работают на основании лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем).
Мэр Барселоны Ада Колау пообещала принять меры и ввести обязательное требование о предварительном заказе автомобилей VTC. Это правило может распространиться на 36 муниципалитетов Каталонии.
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