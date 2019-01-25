Из монастыря в Кадисе украли 10 тысяч евро

Монахини Конвента Сан-Кристобаль и Санта-Рита в Медина-Сидония (Кадис) обратились в Гражданскую гвардию, после того как из одной из комнат было украдено 10 тысяч евро.