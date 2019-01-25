На Коста-дель-Соль мужчина в костюме единорога ограбил магазин электроники

В Малаге задержали мужчину по подозрению в ограблении магазина электроники. Во время совершения преступления на нём был костюм единорога.

20-летний испанец унёс из магазина более десятка мобильных телефонов и 700 евро наличными. Как сообщила полиция, инцидент произошёл 9 января на улице Камино-де-Суарес.

Правоохранительные органы полагают, что злоумышленник также причастен к восьми другим случаям автомобильных и магазинных краж и ограблений. Среди прочего, он подозревается в краже компьютера, планшета и косметики из магазина товаров для здоровья.