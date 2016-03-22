Силовые ведомства Испании собрались на экстренное совещание

Министерство внутренних дел Испании собрало экстренное заседание после терактов в Брюсселе. В нем приняли участие Комиссия по оценке террористической угрозы и члены Национального разведывательного корпуса, Национальной полиции и Гражданской гвардии. Об этом сообщил министр внутренних дел Хорхе Фернандес Диас, в интервью TVE. На встрече обсуждался уровень террористической угрозы.

Диас также сообщил, что только что созданная Комиссия по безопасности проведет свое совещание во вторник в Мадриде в 18:30 в штаб-квартире министерства.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой также дал интервью телеканалу, в котором заявил, что терроризм сейчас является одной из самых значимых мировых угроз. «В этой борьбе мы должны быть едины - как внутри страны, так и вне», - сообщил он. Рахой призвал к «благоразумию» в этой «ситуации хаоса», а также посоветовал не спешить с выводами.