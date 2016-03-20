В автокатастрофе под Таррагоной погибли 13 человек

Под Таррагоной (Каталония, Испания) произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Погибли 13 человек, еще 43 получили ранения.

Трагедия произошла рано утром в воскресенье. Автобус вез студентов из Валенсии в Барселону. Из 57 человек, находившихся в автобусе, 50 были учащимися Университета Барселоны. Они возвращались в каталонскую столицу из Валенсии, где присутствовали на празднике “Фальяс”. Многие студенты находились в Испании по программе Erasmus.

Причины автокатастрофы выясняются. Свои соболезнования уже выразил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой.