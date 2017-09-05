Семь женщин-мигранток погибли на обратном пути в Марокко, не попав в Испанию

Негосударственная организация Caminando Fronteras заявила о гибели семи женщин-мигранток, которые перевернулись на лодке, перехваченной ранее в пограничных водах к северу от испанской Мелильи. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на представителей НГО, о случившемся им рассказали миграционные власти.

Инцидент произошел 31 августа. В этот день представительство правительства Испании в Мелилье доложило о спасении 40 иммигрантов, прибывших к ее берегам. 27 человек прыгнули в воду; 13 из них были спасены офицерами Гражданской гвардии и доставлены в город, а остальным, находившимся в воде и на лодке, помощь оказывали Королевские ВМС Марокко.

На обратном пути в Африку судно, неосторожно прицепленное к кораблю марокканского флота, перевернулось, в результате чего погибли 7 женщин. В Caminando Fronteras заявляют, что на самом деле по дороге в Испанию на борту находились 45 человек и что лодку заблокировали по прибытию в испанские воды. Именно тогда ее пассажиры спрыгнули в воду и были спасены Гражданской гвардией, в то время как остальные покинули лодку позже и заметили корабли марокканских ВМС, которые и оказали им помощь.

Узнав об этой версии случившегося, представители ассоциации защиты служащих Гражданской гвардии Asociación Pro Guardia Civil опровергли информацию о предполагаемой ответственности офицеров за гибель женщин в результате блокирования лодки. "Эта трактовка очень отличается от реальности, и мы надеемся, что Генеральное управление гвардии объяснит, что произошло на самом деле, и категорически опровергнет серьезные обвинения в адрес наших коллег", - заявили представители ассоциации.