Среди агентов испанской Гражданской гвардии участились самоубийства

Объединенная ассоциация офицеров Гражданской гвардии (AUGC) заявила о росте числа самоубийств среди представителей службы и призвала правительство к принятию срочных мер для решения этой проблемы. Как сообщают информационные агентства Испании, за два летних месяца с собой покончили 8 агентов, а в целом с начала года гвардия потеряла 14 офицеров.

В своем официальном сообщении представители AUGC выразили сожаление в связи с тем, что "власти сидят сложа руки", и предупредили о необходимости принятия "срочных мер для борьбы с трагедией, которую они упорно игнорируют".

Так, согласно имеющимся данным, с 1990 года в Гражданской гвардии зафиксировано 423 эпизода суицида, что эквивалентно одному подобному случаю каждые 24 дня. Несмотря на то, что офицеры проходят психологические тесты, самоубийства они совершают чаще представителей прочих групп населения, о чем свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).

Члены AUGC подчеркивают, что командование Гражданской гвардии "не оценило психосоциальные риски, с которыми сталкиваются офицеры, тем самым не выполнив свои обязательства с точки зрения профессиональных опасностей. Эта проблема абсолютно не волнует тех, кто управляет страной и вспоминает о выполнении законов только тогда, когда это им на руку". По мнению офицеров, в первую очередь необходимо гарантировать активное участие представительских коллективов в проводимых среди всех служащих гвардии опросов касательно рабочего климата. Помимо этого, еще одним важнейшим шагом должна стать оценка психосоциальных рисков и тщательное изучение ее результатов, которое позволит определить список действительно эффективных мер по сокращению числа самоубийств.

Активисты напомниают, что в последние месяцы был проведен ряд встреч с парламентскими группами, в ходе которых на обсуждение была вынесена необходимость создания междисциплинарной комиссии для решения существующих проблем. "Ярким примером отсутствия интереса к ним является тот факт, что в службе до сих пор остаются вакантными позиции психологов. В некоторых провинциях подобных профессионалов просто нет", - отмечают авторы обращения. Кроме того, по их мнению, психологическую помощь должны оказывать не связанные со службой лица, что позволит гарантировать их независимость от командования и военной иерархии.