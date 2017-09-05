Центр Салоу затопило из-за сильного ливня

На побережье Таррагоны обрушился сильный ливень, который привёл к подтоплению некоторых улиц в городе Салоу.

Как сообщает газета La Vanguardia, больше всего пострадал центр города. В районе площади Пласа-Эуропа образовался большой затор, поскольку ненастье застало водителей врасплох, а вода стала быстро поступать внутрь автомобилей.

Под воздействием потока воды обрушилась двухметровая стена одного из отелей на улице Calle Murillo, повредив четыре припаркованных автомобиля.

Местная полиция перекрыла движение на некоторых участках из-за сильного скопления воды. Несколько улиц, к тому же, остались без электричества.

На некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Таррагоной и Салоу. Четыре поезда простояли более часа в ожидании снижения уровня воды.

По данным Метеорологической службы Каталонии, во время грозы выпало 15,4 мм осадков, из которых 11,5 мм – в течение всего десяти минут.