Причиной смерти 18-летней испанки Дианы Кер признано удушение

Родственники Дианы выпустили официальное сообщение, в котором обозначили основные результаты доклада судмедэксперта Фернандо Серульи, которые также отметили, что наиболее вероятной причиной смерти является убийство. Содержание вышеупомянутого доклада будет дополнено в ближайшие дни. Специалистам предстоит установить, как именно была задушена девушка – руками или веревкой, найденной в том же колодце, где 16 месяцев пролежало тело Дианы. Кроме того, пока неизвестно, имело ли место сексуальное насилие и в какой именно день августа 2016 года жертва была убита.

Как сообщалось ранее, тело погибшей девушки почти полтора года пролежало в воде, поэтому найти следы ДНК, которые бы подтвердили или опровергли факт изнасилования, было практически невозможно. Прояснить эту информацию позволит присутствие волосков третьего лица.

Диана Кер, которой на тот момент было 18 лет, пропала 22 августа 2016 года в городе Пуэбла-дель-Караминьяль. Ее тело было найдено в заброшенном помещении в промышленной зоне муниципалитета Рианшо 31 декабря 2017 года после задержания предполагаемого убийцы, Хосе Энрике Абуина Гея, и его признания. Сейчас подозреваемый находится под стражей без возможности выхода под залог. В минувшую среду из соображений безопасности он был переведен в другую тюрьму, так как в адрес Абуина начали поступать угрозы.

Останки Дианы Кер были захоронены в минувший четверг в Мадриде. Публичное прощание с ней состоится в понедельник.