В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером

По словам источников в порту, инцидент произошел около 14:00. Паром Fantastic компании Grandi Navi Veloci (GNV), следовавший из Танжера, врезался в круизный корабль Viking Star, пришвартованный в терминале B. Эти же источники назвали происшествие "крайне необычным", так как оно произошло в дневное время в условиях хорошей видимости. Пока не известно, был ли его причиной технический сбой или человеческий фактор. В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время проводится оценка возможного материального ущерба.