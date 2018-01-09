В Мурсии произошла серия землетрясений

8 января в муниципалитете Либрилья (Мурсия) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера. Оно стало самым сильным из серии толчков, прокатившихся по провинции за последнюю неделю.

Как сообщается на официальном сайте Национального географического института, землетрясение в Либрилье было поверхностным.

Волна небольших землетрясений была зафиксирована в Плиего, где с 5 по 8 января имели место толчки силой от 1,5 до 2,3 балла с очагами на глубине 11-12 км.

Толчки магнитудой до 2 баллов были зарегистрированы и в других муниципалитетах провинции: в Альбудейте, Рикоте, Абаране, Муле и Лорке.

По заверениям Координационного центра по чрезвычайным ситуациям, толчки практически не ощущались, и местные жители не обращались в экстренные службы.