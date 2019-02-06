Посёлок в Малаге затопило из-за прорвавшейся трубы

4 января в муниципалитете Ла-Виньуэла (Малага) прорвало прорвало трубу, ведущую с водохранилища. В результате несколько улиц посёлка Трапиче, расположенного в муниципалитете Велес-Малага оказались затоплены.

Уровень воды в некоторых случаях превысил 1 метр. Потоп нанёс ущерб автомобилям и домам местных жителей.

Как сообщают в муниципалитете, сообщение об аварии поступило около 22:50, после чего воду перекрыли. На место выехали бригады спасателей, которые начали откачивать воду с улиц, в том числе, с главной улицы Трапиче. Также, чтобы оценить ситуацию, прибыли представители администрации.

Сообщается, что спасатели помогли женщине, которая испытывает трудности в передвижении после операции. Она находилась на нижнем этаже своего дома, когда уровень воды начал подниматься.

Известно, что диаметр прорвавшейся трубы составляет всего 1,20 м, но через неё проходят большие объёмы воды, поскольку она ведёт на очистительную станцию.