В Вальядолиде мошенники продавали гробы секонд-хенд

В Вальядолиде завели дело в отношении похоронного бюро El Salvador, сотрудники которого подозреваются в мошенничестве. При кремации они вместо гроба с телом сжигали только крышку от него, а также подменяли гробы на более дешёвые.

О случаях мошенничества стало известно от пострадавших. Следствие полагает, что мошенники обманывали клиентов на протяжении двух десятков лет.

Полиция арестовала хозяина и директора бюро, а также 13 сотрудников и родственников владельца, которые предположительно причастны к преступной схеме.

Как стало известно, многие гробы использовались по несколько раз и сжигались только тогда, когда приходили в негодность.

Агенты полиции провели семь обысков, в результате которых было изъято «огромное» количество документов, связанных с деятельностью компании.

На данный момент в полицию поступило десять заявлений от родственников и близких умерших, которые обращались к услугам бюро. Тем не менее, в правоохранительных органах считают, что количество пострадавших в разы больше, а нанесённый ущерб может составлять несколько миллионов евро. В период с 1995 по 2015 год мошенники могли перепродать около 6 тысяч гробов.

Полиция призывает пострадавших подавать индивидуальные иски против компании при наличии документов, подтверждающих пользование её услугами.