В Испанию ввезено 367 кг заражённой говядины из Польши

Испанское агентство потребления, продовольственной безопасности и питания (Aecosan) подтвердило, что в страну было ввезено более 367 кг говядины от больных коров из Польши. Испорченное мясо поступило в торговые сети на Балеарских островах, в Стране Басков и Мадридском сообществе. Министерство здравоохранения заверило, что испорченные партии уже изъяты из продажи.