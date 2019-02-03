В Испанию ввезено 367 кг заражённой говядины из Польши

Испанское агентство потребления, продовольственной безопасности и питания (Aecosan) подтвердило, что в страну было ввезено более 367 кг говядины от больных коров из Польши. Испорченное мясо поступило в торговые сети на Балеарских островах, в Стране Басков и Мадридском сообществе. Министерство здравоохранения заверило, что испорченные партии уже изъяты из продажи.
Aecosan сообщило, что польское правительство на минувшей неделе уведомило о том, что в работе компании ELKOPL выявлены нарушения в процессе производства продукции. Партии, не пригодные для употребления, были изготовлены 10-12 и 14 января. Польские власти приостановили действие лицензии мясной компании.
Мясо ELKOPL поставляется из Польши и в другие страны ЕС, включая Францию и Португалию.
В минздраве Испании подчёркивают, что сообщения об испорченной говядине носят предупреждающий характер, поскольку все партии были изъяты. Уровень риска определён как низкий с дальнейшим мониторингом ситуации.
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