Поломка поезда на станции Аточа вызвала продолжительные задержки на семи пригородных линиях

В понедельник утром произошёл сбой в графике движения поездов пригородных линий Renfe, проходящих через столичную станцию Аточа, из-за технической неисправности одного из железнодорожных составов.

Поезд сломался в туннеле на станции Аточа рано утром. Как сообщила компания Cercanías на своей странице в Твиттере, задержки в некоторых случаях достигали тридцати минут. Инцидент произошёл в период между 7:00 и 10:30, что повлияло на график движения на семи линиях: C1, C2, C3, C4, C7, C8 и C10.

В 10:30 Cercanías объявила о том, что все технические неполадки были устранены, и движение постепенно восстановилось.

Пассажиры бурно отреагировали на сбои, обрушив шквал критики на железнодорожного перевозчика в социальных сетях. Некоторые из них заявили о том, что задержки составляли более часа и при этом пассажиры не получали никаких разъяснений по громкоговорителям.