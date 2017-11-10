Жителю Таррагоны грозит 4 года тюрьмы за повреждение нефтепровода

Прокуратура Таррагоны потребовала четыре года тюремного заключения для мужчины, который пробурил нефтепровод в муниципалитете Эль-Роурель, принадлежащий компании CLH, чтобы выкачать из него топливо.

Попытка кражи топлива в марте 2013 года завершилась инцидентом, который, по мнению обвинения, сопровождался высоким риском взрыва и загрязнения почвы и воды. Злоумышленник проделал в трубопроводе отверстие диаметром 40 см, что привело к утечке нефтепродуктов. Высота струи, бившей из трубопровода, превышала 1 метр. К моменту, когда утечка была устранена, на прилегающие сельскохозяйственные угодья вылилось 4 тысячи литров керосина. Для ликвидации разлива нефтепродуктов компания была вынуждена прибегнуть к плану действий, предусмотренному для чрезвычайных ситуаций.

По информации La Vanguardia, нанесённый в результате действий преступника, гражданина Румынии, ущерб оценивается почти в 200 тысяч евро. Мужчине вменяется в вину преступление против окружающей среды, а также повторное совершение кражи. Ранее он уже был приговорён к шести месяцам тюремного заключения за кражу. Обвинение считает, что преступник должен полностью возместить CLH нанесённый ущерб, а также требует запретить ему в течение 1 года 10 месяцев устраиваться на работу, связанную с поставками топлива.