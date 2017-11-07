Полиция задержала в Валенсии вербовщика террористов

По информации 20 minutos, 47-летний мужчина марокканского происхождения выполнял функцию посредника для террористической организации ДАИШ. Следствие установило, что задержанный несёт ответственность за привлечение в организацию и отправку в Ирак в ноябре 2014 года 26-летнего марокканца, который проживал со своей семьёй в Сагунто. Спустя месяц после прибытия в Ирак молодой человек, став смертником, совершил теракт, который унёс жизни 33 иракских солдат.

Задержанный активно восхвалял действия террориста, после чего продолжил свою пропагандистскую деятельность. Он готовил рекрутов и, в частности, обучал их поведению в сети: предоставлял доступ к секретным материалам ДАИШ, а также объяснял, как скрыть цифровой след, чтобы остаться незамеченым для правоохранительных органов.

Как сообщают в полиции, мужчина вёл асоциальный образ жизни и избегал контактов с теми, кто не разделял его взглядов на религию. Расследование продолжается под контролем судебных органов.