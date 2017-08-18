Полиция: теракты в Барселоне и Камбрильсе связаны со взрывом дома в Альканаре

Правоохранительные органы Испании заявили о связи двух терактов в Каталонии со взрывом дома в муниципалитете Альканар (Таррагона). Ранее сообщалось, что там произошла утечка газа. Якобы поэтому произошел взрыв и один человек погиб. Теперь выяснилось, что в этом доме террористы изготовляли бомбы.

Первый теракт произошел в четверг вечером на популярнейшем среди туристов бульваре Рамбла. Автомобиль въехал в пешеходную зоны и на скорости преодолел почти полкилометра, двигаясь зигзагами и сбивая людей. 13 человек погибли и более 80 получили ранения разной степени тяжести.

Позже аналогичный попытка аналогичного теракта была предпринята в каталонском Камбрильсе. Там удалось не допустить такого числа жертв, но все равно пострадали пять человек. Пятеро террористов были ликвидированы.