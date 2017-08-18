В Испании объявлен трехдневный траур

Премьер также выразил соболезнования всем близким жертв теракта. "Мы едины в своей скорби, а также в твердом стремлении одержать победу на теми, кто покушается на наши ценности и наш образ жизни", - заявил он. По его словам, сегодня "борьба с терроризмом - главная задача свободного и открытого общества, коим мы являемся". "Это глобальная угроза. И реакция тоже должна быть глобальной", - заявил Рахой на пресс-конференции в Барселоне.

Пятница, суббота и воскресенье в Испании объявлены днями траура. Государственные флаги будут приспущены на всех административных зданиях, а также на испанских военных кораблях.

По последним данным, теракт в Барселоне унес жизни 13 человек. Около сотни - пострадали. Последовавший за ним аналогичный теракт в Камбрильсе удалось быстро остановить. Пострадали пять человек.