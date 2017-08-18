Новый теракт в Испании: автомобиль сбил людей на набережной в Камбрильсе

В Каталонии произошел второй теракт, на этот раз в Камбрильсе. Там террористы попытались повторить массовый наезд на пешеходов, подобный тому, что унес жизни 13 человек на бульваре Рамбла в Барселоне. Они успели сбить пять человек, в том числе полицейского, но довольно быстро были перехвачены.

Один человек находится в критическом состоянии. Полицейский серьезно не пострадал. В этом теракте принимали участие 5 человек. Все они обезврежены. Четверо были убиты на месте, а пятый - ранен и задержан. Позже он скончался от полученных ранений.

По некоторым данным, у террористов могли быть пояса смертников.