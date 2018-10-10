Полиция Бильбао раскрыла преступную организацию, занимавшуюся поставками наркотиков

Муниципальная полиция Бильбао провела операцию по борьбе с наркоторговлей, в результате которой была ликвидирована криминальная группировка, занимавшаяся поставками наркотиков в Испанию. Три человека были задержаны.

Задержанные – 56-летний мужчина, который был в Бильбао дилером, и два перевозчика наркотиков: 21-летний молодой человек и 29-летняя женщина, которые прибыли из Южной Америки. Дилеру предъявлены обвинения в преступлении против общественного здоровья. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Мужчина занимался продажей наркотиков мелким торговцам и другим клиентам, преимущественно французам.

В ходе операции также были изъяты запрещённые вещества, стоимость которых составляет порядка 150 тысяч евро на наркорынке. Среди них два килограмма кокаина, которые южноамериканцы привезли внутри своего тела, 1 кг гашиша, а также героин в меньших объёмах. Кроме того, во время обыска агенты обнаружили различные документы, свидетельствующие о том, что перевозчики регулярно отправляли на родину крупные суммы денег.

В мэрии сообщили, что расследование и подготовка операции продолжались около месяца.