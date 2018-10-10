Землетрясение магнитудой 4 балла произошло под Гранадой

В Сихуэле (Гранада) произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4 балла. Толчки продолжались несколько секунд и ощущались в разных точках провинции.

Национальный географический институт зарегистрировал землетрясение в 09:42 9 октября с эпицентром на глубине 12 км.

Жителей разных городов провинции сообщали о землетрясении в социальных сетях, экстренные службы также получили десятки звонков, в том числе из столицы, Вегас-дель-Хениль, Пинос-Пуэнте, Атарфе и Хуна. В результате сейсмической активности никто не пострадал и материального ущерба зафиксировано не было.