Наводнение на Майорке: 10 погибших и один пропавший без вести

По меньшей мере 10 человек погибли и один ребёнок пропал без вести в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на Майорке в ночь со втроника на среду. Сильнее всего пострадал город Сан-Лоренсо и его окрестности. Более 100 человек были эвакуированы, в нескольких населённых пунктах острова отсутствует электричество.