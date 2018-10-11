Наводнение на Майорке: 10 погибших и один пропавший без вести

По меньшей мере 10 человек погибли и один ребёнок пропал без вести в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на Майорке в ночь со втроника на среду. Сильнее всего пострадал город Сан-Лоренсо и его окрестности. Более 100 человек были эвакуированы, в нескольких населённых пунктах острова отсутствует электричество.
Среди погибших трое иностранцев: два британца и одна голландка. Двух человек нашли мёртвыми в собственном доме – мужчина не успел выйти из подвала, когда его затопило, женщину нашли утром. Ещё одну женщину стихия настигла в автомобиле. Она успела спасти из машины свою дочь, но её пятилетний сын погиб вместе с ней.
Три человека, которые утром в среду числились пропавшими, были найдены живыми. Их доставили в больницу с лёгкими травмами.
На месте работает более 600 спасателей. Поиски пропавшего ребёнка продолжаются.
По данным правительства Балеарских островов, в некоторых точках Сан-Лоренсо выпало 257 см осадков.
Председатель правительства Испании Педро Санчес прибыл на Майорку. Он посетил место трагедии и пообещал предоставить всю необходимую помощь.
Региональные власти объявили трёхдневный траур в память о жертвах.Темы: Происшествия Пальма де Майорка