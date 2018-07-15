Полицейский вертолёт «вёл» наркотрафиканта на лодке до испанского пляжа

Очевидцам удалось заснять кадры, на которых видно как лодка на большой скорости приближается к пляжу, заполненному людьми. Достигнув берега, водитель лодки выпрыгнул из неё и побежал по песку, размахивая неким предметом, похожим на пистолет. Мужчину задержал агент полиции, который случайно оказался на пляже в свой выходной.

Как сообщают в правоохранительных органах, задержанный – наркоторговец. По информации местных СМИ, предположительно это был контрабандист из Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис) – одного из прибрежных городов Испании, ставших центрами ввоза кокаина и гашиша через Гибралтарский пролив.