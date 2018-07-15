На Майорке группа молодых людей до смерти избила туриста

Турист из Нидерландов скончался после нападения в Пальме. Он был избит группой молодых людей, которых сейчас разыскивает полиция.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл около 05:00 13 июля неподалёку от заправки на улице Ками-де-ла-Милана. 34-летний мужчина проводил на Майорке отпуск. После того как он был избит, его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось.

Полиция ведёт расследование.

Это не единственный трагический случай, произошедший в пятницу 13 на Балеарских островах. На Ибице 32-летний мужчина получил тяжёлые травмы, упав с высоты 10 м. Полиция занимается выяснением обстоятельств происшествия.