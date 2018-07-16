В Жироне задержали украинского водителя с десятикратным превышением уровня алкоголя в крови

Мосос-д'Эскуадра на прошлой неделе задержали пьяного водителя фуры, содержание алкоголя в крови которого в 10 раз превышало разрешённый уровень.

Задержанным оказался 50-летний украинец, постоянно проживающий в Шяуляе (Литва). Агенты полиции прибыли в промзону Виламалья (Жирона) из-за столкновения двух грузовых автомобилей. Водители не пострадали, но грузовикам был нанесён ущерб.

Агенты сразу обратили внимание на неадекватное состояние одного из участников ДТП. Тест показал, что в его крови содержалось 1,53 промилле алкоголя, при разрешённой норме в 0,15 промилле, что послужило основанием для задержания украинца как предполагаемого виновника аварии.