Полицейский из группы сопровождения Рахоя разбился на мотоцикле

Один из сотрудников группы полицейского сопровождения главы испанского правительства Мариано Рахоя погиб в аварии, врезавшись на мотоцикле в автомобиль.

Авария произошла около 16:00 в минувшее воскресенье в Мадриде. Полицейский, не находившийся при исполнении, двигался на мотоцикле в сопровождении 32-летней пассажирки.

Предположительно, столкновение произошло, когда водитель автомобиля пытался избежать столкновения с другим транспортным средством на пересечении улиц Мария-де-Молина, Лопес-де-Ойо и Серрано.

Столичная полиция подтвердила на своей странице в Twitter, что погибшего звали Диего Родригес. Он и его спутница скончались на месте. Водитель автомобиля остался в живых.