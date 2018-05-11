В Испании задержали 47 человек, помогавших сдавать экзамены для гражданства

Как сообщают в полиции, задержанные принадлежали к единой сети, действующей по всей Испании. Они использовали не только поддельные, но и собственные документы, удостоверяющие личность. Иностранцы платили мошенникам за эту услугу от 1 до 2 тысяч евро. Цена зависела от того, требовалось ли сдать только языковой тест DELE A2 или также экзамен на знание культуры страны. Кроме того, на цену влияла национальность претендента на испанское гражданство, для получения которого экзамен является обязательным требованием.

Расследование началось в Валенсии, где в центрах проведения тестирования было обнаружено несколько экзаменуемых с поддельными документами. По итогам расследования 16 человек были задержаны в Валенсии, 17 – в Барселоне, 6 – на Майорке, по два – в Хаке (Уэска), Авиле и Гвадалахаре и по одному – в Сории и Куэнке.