В Испании ликвидирована террористическая ячейка

Ячейка занималась пропагандой терактов в Европе. Один из задержанных членов ячейки отличался особо радикальными настроениями и выражал намерение совершить крупный теракт. 21-летний сенегалец был задержан в Лорке (Мурсия), куда временно переехал из Бильбао. Другой джихадист, 33-летний марокканец, был задержан в Абандиньо (Бискайя). Он проживал в центре для иммигрантов в Дуранго, где полиция произвела обыск и изъяла многочисленные материалы, преимущественно в электронном виде. Ещё три ареста были произведены на территории Марокко, в городе Кастильехос, расположенном на границе с испанской Сеутой.

Члены ячейки вели активную деятельность в социальных сетях, в соответствии с указаниями, центральных органов «Исламского государства», с целью распространения пропагандистских материалов для вербовки новых членов.

В роликах, которые публиковали джихадисты, восхвалялся ДАИШ, звучали оскорбления в адрес жертв терроризма, а также призывы к насилию. Кроме того, они распространяли обучающие материалы по использованию холодного оружия, которые включали, среди прочего, технику обезглавливания.