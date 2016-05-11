Поезда Барселона-Мадрид задерживаются из-за аварии

Из-за технического сбоя в среду утром было прервано движение высокоскоростных поездов AVE между Мадридом и Барселоной. Движение поездов восстановлено, но возможны задержки на 45 минут.

Авария произошла в районе муниципалитета Монтагут (Жирона). Как сообщили в железнодорожной компании Renfe, речь идет об «инфраструктурном сбое», который произошел в 8:15 по местному времени.

Помимо участка Барселона-Мадрид, авария также повлияла на расписание поездов между Барселоной и французской границей.