В провинции Севилья произошла перестрелка между родственниками

Двое человек пострадали в результате перестрелки в населенном пункте Бадолатоса в Севилье. Один получил ранение в голову, другой, помимо огнестрельных, пострадал также и от ножевых ранений. Мужчины являлись членами одной семьи.

Оба пострадавших доставлены в больницу Hospital Reina Sofía в Кордове, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники в полиции. Те же источники связывают произошедшее со сведением счетов в бизнесе, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Перестрелка произошла в 20:15 на одной из улиц городка с населением в 3200 жителей и находящемся в 130 километрах к востоку от Севильи.