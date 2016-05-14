Между Мадридом и Толедо горит крупнейший в Европе склад покрышек

Десятки нарядов пожарных из Мадрида и Толедо борются с пожаром, возникшим в пятницу на кладбище автомобильных шин, расположенном на территории муниципалитетов Сесенья и Вальдеморо. Это крупнейший склад подобного рода в Европе, где на участке в 12 гектаров хранится почти 100 тонн шин. Эвакуированы 1000 местных жителей. Столб дыма виден за 50 километров.

Причины возгорания на сегодняшний день неизвестны. Впрочем, источники в правительстве Кастилии – Ла-Манчи отметили, что существуют «серьезные улики», указывающие на поджог. Следствие ведет судебная полиция Вальдеморо в сотрудничестве со Службой охраны окружающей среды (SEPRONA) Мадрида. По данным Гражданской гвардии, эпицентр возгорания находится в муниципалитете Торрехон-де-Веласко.

Из-за дыма в данном районе был объявлен первый уровень тревоги. Около 1000 местных жителей эвакуированы, а остальным рекомендовали закрыть двери и окна. В близлежащих школах отменены занятия. Пожарные тушат огонь с помощью тяжелой техники. Экстренные службы запустили специальную информационную линию 900 122 112. По их прогнозам, возгорание может продлится несколько дней.

Активисты движения «Экологи в действии» (Ecologistas en Acción) давно выступают за закрытие кладбища шин. Защитники природы напомнили, что в 2003 году оно было признано незаконным. В прошлом году издание The Guardian опубликовало обширный репортаж о сложностях, с которыми сталкиваются четыре работника комплекса, и напомнило, что управляющую компанию неоднократно штрафовали за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды, а в 2009 году по этой же причине ее владелец на три месяца попал в тюрьму.