Пилот Ryanair найден мёртвым в аэропорту Малаги

Тело пилота бюджетной авиакомпании Ryanair было найдено в пятницу, 3 августа, внутри его собственного автомобиля, припаркованного в аэропорту Малаги на стоянке для персонала. Предположительно это было самоубийство.

45-летний пилот Яуке Шрале работал в Ryanair 10 лет. В день смерти он должен был возглавить экипаж рейса Малага-Брюссель. Инцидент случился в период проведения масштабной забастовки, объявленной бортпроводниками лоукостера, спустя неделю после забастовки пилотов Ryanair в четырёх европейских странах.

Как сообщает английское издание The Sun со ссылкой на источники в авиакомпании, руководство Ryanair заявило, что глубоко сожалеет о случившемся, а коллеги пилота шокированы его смертью.