Неизвестные расставили на улицах Толедо 666 фигурок свиней

Кто и зачем расставил свиней неизвестно, но их появление не оставило равнодушными местных жителей и туристов, породив самые разные предположения. Популярны версии о том, что 8-сантиметровые фигурки свиньи связаны с некой художественной инсталляцией или рекламой. Некоторые также предположили, что они могут иметь отношение к какому-то розыгрышу или соревнованию. С другой стороны, обсуждается выбор образа свиньи как символа «низких желаний» вкупе с дьявольским числом, которое может напугать суеверных людей.

В мэрии Толедо заявили, что не имеют ни малейшего представления о том, что это за фигурки и откуда они взялись, а также напомнили, что ранее в городе уже проходили уличные творческие проекты.