Из центра Барселоны исчез бюст писателя

Мэрия Барселоны намерена заявить в полицию из-за исчезновения бронзового бюста писателя Нарсиса Ольера с одноимённой площади. Городские власти подозревают, что он был похищен.

О таинственном исчезновении скульптуры сообщили жители района Грасиа, где стоял бюст. Они рассказали, что постамент пустует уже несколько дней.

В мэрии заверяют, что ни одно из подразделений администрации не отдавало распоряжений о снятии бюста для проведения реставрации или с какой-либо другой целью. При этом в Городскую гвардию также не поступало никаких сообщений о хулиганстве.

Бюст Ольсера, созданный скульптором Эусеби Арнау, стоял на площади в Грасиа с 1942 года.