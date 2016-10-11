Пассажиры летешвего в Аликанте самолета подрались из-за прически

В самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Эдинбурга в Аликанте, произошла потасовка, причиной которой стала прическа одного из пассажиров. Уже в Испании четверо пассажиров были арестованы ожидавшей их полицией – члены экипажа сообщили о случившемся заранее. Во время стычки маленький ребенок получил непреднамеренный удар брошенной кем-то бутылкой.

Драка завязалась после того, как группа нетрезвых мужчин, летевших в Аликанте на мальчишник, принялась дразнить другого пассажира за пучок на голове. Один из очевидцев рассказал, что девушка мужчины с необычной прической устала от насмешек и набросилась на обидчиков. Другие пассажиры рассказали, что участники холостяцкой вечеринки были "абсолютно пьяны" еще до посадки.

В своем официальном заявлении представители авиакомпании Ryanair отметили: "Экипаж рейса Эдинбург-Аликанте потребовал помощи со стороны полицейских по прибытии в аэропорт назначения после того, как четверо пассажиров помешали всеобщему спокойствию во время рейса". "Самолет приземлился в штатном режиме. Нарушители были выведены из самолета и задержаны полицией", - гласит официальное заявление перевозчика. "Мы не приемлем неуважительное или разрушительное поведение, и наш главный приоритет – безопасность и комфорт клиентов, членов экипажа и самолетов. Теперь данный вопрос предстоит решать полиции", - заключили представители компании.