Землетрясение в 2,8 балла произошло в Мурсии

В деревне Корвера в Мурсии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,8 балла. Никто не пострадал, ущерба не нанесено. Об этом сообщает Координационный центр по чрезвычайным ситуациям.

Экстренная служба 112 получила два вызова от почувствовавших толчок в 7:24 утра. Люди сообщили, что ощутили землетрясение и слышали какой-то громкий звук, хотя никаких обрушений зданий не произошло.

Национальный институт геодезии и картографии сообщил, что землетрясение произошло в 7:17.