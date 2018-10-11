В Испании зарегистрировано два случая лихорадки денге

Двое граждан Испании были инфицированы вирусом денге, сообщает Министерство здравоохранения. Ещё у одного человека проявляются некоторые симптомы тропической болезни, но диагноз пока окончательно не подтверждён.

Все трое заболевших – родственники. Они вместе были в Кадисе, где могли подхватить инфекцию. Двое из них, 50-летний мужчина и 60-летняя женщина, – жители города Алама (Мурсия), а их родственник живёт в Мадриде.

В министерстве поясняют, что это первые эндемичные случаи денге в Испании. Никто из пациентов не был в зонах высокого риска, и заразились они на территории страны. Также власти не исключают, что эти случаи могут быть не единственными, поскольку болезнь иногда протекает бессимптомно.

Денге вызывается флавивирусом, переносчиками которого являются инфицированные комары. От человека человеку он не передаётся.

После подтверждения диагноза, был приведён в действие соответствующий протокол и специалисты начали исследовать местность, где пациенты могли заразиться. Эксперты предполагают, что в Испанию мог попасть инфицированный комар-переносчик, либо комар укусил в Испании носителя болезни, а позже передал её трём пострадавшим. Единственный вид на Пиренейском полуострове, который может переносить денге – Aedes albopictus, или тигровый комар, который распространился в Средиземноморье в последние годы. Власти испанских регионов принимают различные меры по сокращению популяции этого вида.