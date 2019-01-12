На побережье Понтеведры выбросило тело мёртвого кита

В муниципалитете Ойя (Понтеведра) более двух недель назад на берег выбросило тело кита весом около 30 тонн. Труп животного принесло прибоем во время декабрьского шторма.

Известно, что кит уже был мёртв к тому моменту, когда оказался на берегу. Как отмечают в оппозиционной партии Movemento Oia, власти до сих пор не предприняли меры, чтобы убрать останки, хотя они могут негативно сказаться на состоянии фауны и флоры в этой местности. К тому же, появляются жалобы на сильный запах.

Извлечение тяжеловесного тела осложняется тем, что оно находится в труднодоступной местности, среди скал. В партии указывают на то, что морская спасательная служба сочла нецелесообразным убирать труп. Учитывая значительные затраты, которые требуются для этого, в партии предлагают разрезать тело и убрать его по частям, прибегнув к услугам специализированных служб.