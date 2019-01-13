Сотрудница тюрьмы Уэльвы отравила шестерых коллег метадоном

Полиция завела дело в отношении сотрудницы медпункта тюрьмы провинции Уэльва, которую подозревают в том, что она отравила метадоном шестерых санитаров, работающих в том же учреждении.

Отравление имело место в середине ноября. Когда у санитаров проявились признаки недомогания, им оказали помощь на месте в исправительном учреждении, но позже их состояние ухудшилось, и они были госпитализированы. После проведения токсикологического анализа было выявлено присутствие метадона.

Женщину задержали несколько недель назад, но позже отпустили под обязательство о явке. Ей были предъявлены обвинения в причинении физического вреда, а также в преступлении против общественного здоровья.

Расследование началось после того, как была установлена причина отравления шестерых работников тюрьмы. В поле зрения следствия, в первую очередь, оказались те, кто имел доступ к хранилищу с медицинскими препаратами.

Сообщается, что мотивом для совершения преступления могла быть профессиональная зависть по отношению к коллегам.