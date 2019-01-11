В Испании за организацию договорных теннисных матчей задержали армянскую банду

Группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей, в которую входили выходцы из Армении, обезврежена в Испании, задержаны 15 человек, расследование ведется в отношении еще 68, в том числе спортсменов, говорится в сообщении Гражданской гвардии Испании.

Как сообщает P-Sport, среди 83 человек – 28 профессиональных спортсменов.

Из сообщения следует, что в основном в договорных матчах участвовали теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger, с которыми связывались члены группировки, заранее договариваясь с ними о результате игр.