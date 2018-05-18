Лодка наркотрафикантов убила мальчика в Альхесирасе

9-летний мальчик погиб в Альхесирасе (Кадис), после того как лодку, в которой он находился вместе со своим отцом, протаранила одна из шлюпок, которые используются контрабандистами для доставки наркотиков в прибрежные районы Андалусии.

Инцидент произошёл у пляжа Getares. На место происшествия прибыли бригады спасателей, Гражданской гвардии, полиции и скорой помощи. Обе лодки были доставлены на берег.

Как сообщили в Гражданской гвардии, было задержано два человека, но неизвестно, были ли обнаружены наркотики в надувной лодке. Неоторые очевидцы рассказали, что надувная лодка совершала опасные манёвры, перед тем как произошло столкновение.

Министерство внутренних дел готовит декрет, который призван запретить движение надувных лодок, известных как «нарколанчас».