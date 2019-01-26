Испанские спасатели достали из колодца тело двухлетнего мальчика

Спасательная операция в муниципалитете Тоталан (провинция Малага), где двухлетний ребенок упал в технический колодец, завершена. Мальчика не удалось спасти.

Хулен упал в колодец 13 января. Была развернута операция по его спасению. В ней принимали участие в общей сложности более 300 человек. Работа спасателей осложнялась большой глубиной и маленькой шириной колодца - всего 25 сантиметров.

Тело мальчика удалось извлечь только сейчас. Как сообщают испанские СМИ, упавший в колодец ребенок пролетел около 70 метров и был засыпан сверху слоем земли.

С родителями Хулена работают психологи. Ранее они пережили смерть 3-летнего брата Хулена.